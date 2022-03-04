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Баширов: общался с Морозовым о гарантиях безопасности легионерам. Инициативу не поддержали

Баширов: общался с Морозовым о гарантиях безопасности легионерам. Инициативу не поддержали
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал об общении с президентом КХЛ Алексеем Морозовым по поводу предоставления гарантий безопасности для иностранных хоккеистов лиги.

«Несколько дней назад разговаривали с президентом КХЛ Алексеем Морозовым по ситуации с легионерами. Лига следит за ситуацией. В то же время мы говорили о том, что сейчас настал тот самый момент, когда лига могла бы сделать официальное заявление о гарантиях безопасности для легионеров, гарантиях свободного перемещения и т. п. Нашу инициативу не поддержали.

Лига считает, что клубы ближе к игрокам, есть взаимное доверие, есть возможность оперативно реагировать на ситуацию. Тем не менее уверены в том, что такое заявление точно не было бы лишним. С точки зрения договорных отношений мы расстались без взаимных претензий», — цитирует Баширова инстаграм-аккаунт «Салавата».

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