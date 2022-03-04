Плющев раскритиковал КХЛ за массовый отъезд легионеров

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о массовом отъезде легионеров из Континентальной хоккейной лиги.



«Уехать из России — решение самих легионеров. Я уверен, им позвонили и сказали прекратить свою деятельность и уехать из России — они уехали.



Сейчас происходит кризис КХЛ. Но люди, которые управляют лигой, отвечают не только за «золотую шайбу», но и за российский хоккей в целом. У лиги должна быть идеология, а её нет. Если люди разрывают соглашения, значит, эти контракты несостоятельны. В НХЛ же клубы не разрывают контракты с российскими игроками, которые добросовестно выполняют свою работу. Всё это недомыслие нашего руководства КХЛ.



Кризис у нас не только в КХЛ, на юниорском и молодёжном уровне, но и в национальной сборной. Поэтому уехавших легионеров невозможно будет заменить в ближайшее время. Зато это даёт нам возможность восстановить нашу систему и традицию подготовки молодых хоккеистов», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.