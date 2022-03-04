Сидни Кросби превзошёл достижение легендарного Марио Лемье
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.
Одним из главных героев матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, отметившийся двумя результативными действиями. В активе канадского форварда заброшенная шайба и результативная передача. Гол оказался победным. Как отмечает пресс-служба НХЛ, 34-летний форвард забросил свою 75-ю победную шайбу в карьере и вышел на второе место по этому показателю, обойдя легендарного Марио Лемье (74 гола) и сравнявшись с российским одноклубником Евгением Малкиным. Лидирует Яромир Ягр, на счету которого 78 победных голов.
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