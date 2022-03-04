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Малкин — 4-й игрок в истории «Питтсбурга» по количеству матчей с 3 очками

Малкин — 4-й игрок в истории «Питтсбурга» по количеству матчей с 3 очками
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин признан первой звездой матча. Форвард набрал три очка, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи. Как отмечает пресс-служба НХЛ, для 35-летнего россиянина этот матч стал 103-м в карьере, в котором он совершил три результативных действия. Лишь три игрока в истории «Питтсбурга» имеют таких матчей больше: Яромир Ягр (129), Сидни Кросби (155) и Марио Лемье (272).

Отметим, что всего в НХЛ Малкин принял участие в 960 встречах, набрав 1128 (434+694) очков.

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