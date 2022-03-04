СКА — «Динамо» Минск: финские легионеры армейцев сыграют во втором матче серии

Сегодня, 4 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встретится с минским «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны составы команд. Легионеры примут участие во встрече.
СКА:
Юханссон (Самонов);
Лехтонен — Робинсон, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Пыленков — Токранов, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
Фальковский — Солянников, Галимов — Хуснутдинов — Волков;
Камалов, Бардаков — Тимкин — Комаров; Швец-Роговой.
Минское «Динамо»:
Рыбар (Колосов);
Альмквист — Сапего, Теденбю — Граовац — Бек;
Коробов — Линдхольм, Алистров — Усов — Горбунов;
Крейчик — Ерёменко, Суворов — Гудачек — Стрёмвалль;
Шинкевич — Буйницкий, Мосалёв — Пышкайло — Демков.
Счёт в серии — 1-0 в пользу СКА.
- 4 марта 2022
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