СКА — «Динамо» Минск: финские легионеры армейцев сыграют во втором матче серии

Сегодня, 4 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встретится с минским «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны составы команд. Легионеры примут участие во встрече.

СКА:

Юханссон (Самонов);

Лехтонен — Робинсон, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Пыленков — Токранов, Гусев — Воробьёв — Моисеев;

Фальковский — Солянников, Галимов — Хуснутдинов — Волков;

Камалов, Бардаков — Тимкин — Комаров; Швец-Роговой.

Минское «Динамо»:

Рыбар (Колосов);

Альмквист — Сапего, Теденбю — Граовац — Бек;

Коробов — Линдхольм, Алистров — Усов — Горбунов;

Крейчик — Ерёменко, Суворов — Гудачек — Стрёмвалль;

Шинкевич — Буйницкий, Мосалёв — Пышкайло — Демков.

Счёт в серии — 1-0 в пользу СКА.