«Ак Барс» — «Авангард»: канадский защитник Демерс пропустит матч, Зарипов не заявлен

Сегодня, 4 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стали известны составы команд. Канадский защитник казанцев Джейсон Демерс и российский нападающий Данис Зарипов пропустят встречу.



«Ак Барс»



Билялов (Бобков);

Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;

Юдин — Журавлёв, Тарасов — Уил — Петров;

Рукавишников — Адамчук, Дыняк — Фер — Воронков;

Лямкин, Лукоянов— Сафонов — Глухов; Кателевский.



«Авангард»



Грубец (Демченко, Дианов);

Шарипзянов — Покка, Толчинский — Найт — Грицюк;

Емелин — Каски, Цегларик — Прохоркин — Сошников;

Сведберг — Береглазов, Комаров — Семёнов — Телегин;

Готовец — Давыдов, Дедунов — Каблуков — Жарков.

Счёт в серии — 1-0 в пользу омичей.