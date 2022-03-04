«Ак Барс» — «Авангард»: канадский защитник Демерс пропустит матч, Зарипов не заявлен

Сегодня, 4 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны составы команд. Канадский защитник казанцев Джейсон Демерс и российский нападающий Данис Зарипов пропустят встречу.
«Ак Барс»
Билялов (Бобков);
Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;
Юдин — Журавлёв, Тарасов — Уил — Петров;
Рукавишников — Адамчук, Дыняк — Фер — Воронков;
Лямкин, Лукоянов— Сафонов — Глухов; Кателевский.
«Авангард»
Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов — Покка, Толчинский — Найт — Грицюк;
Емелин — Каски, Цегларик — Прохоркин — Сошников;
Сведберг — Береглазов, Комаров — Семёнов — Телегин;
Готовец — Давыдов, Дедунов — Каблуков — Жарков.
Счёт в серии — 1-0 в пользу омичей.
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