Лямся — об уходе легионеров: все в «Салавате» испытывали печальные чувства

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью» со счётом 4:2



«Все четыре звена полностью отдавались игре. Считаю, что мы практически не дали сопернику никаких шансов. Сегодня все играли с большим зелёным сердцем и считаю, что победу заслужили.



Удаления Картаева и Мухамадуллина? Про удаление Картаева скажу, что нужно над этими моментами работать, нужно этих эпизодов избегать, нужно играть умнее. Что касается удаления Мухамадуллина, как нам показалось, он услышал свисток, поэтому шайбу задержал и с ней поехал. Очень странно, что арбитры удалили в этой ситуации. По сравнению с тем, что на льду сегодня происходило, странно, что такое решение.



Уход легионеров? Скажем так, естественно, все испытывали печальные чувства. Потому что уходили хорошие, сильные игроки, но в том числе хорошие и классные парни. Мы в команде обсудили этот момент, поговорили, все это восприняли нормально.



Какой компонент игры теперь самый проблематичный? Естественно, ушедшие из команды ребята имели значительную роль. Но это тот момент, когда нужно перераспределить роли внутри команды. Хороший пример — Кузьмин, он не так часто играет, но здорово себя продемонстрировал. Думаю, сейчас момент для наших молодых ребят себя с самой лучшей стороны показать и момент, когда можно перераспределить роли в команде.



Будет ли подкрепление на выездные игры из «Тороса» и «Толпара»? Возьмём несколько ребят из команд, чтобы состав стал чуть побольше.



Какой хоккей ожидаю в Новосибирске? В Новосибирске всегда было не просто играть. Они будут больше идти в давление, в прессинг. Мы должны быть готовы к этому. Но при этом команда всё ещё останется той, которая хорошо умеет защищаться, поэтому нужно к этому готовиться.



Какие были изменения в атаке? Не сказал бы, что мы вносили существенные изменения, потому что регулярка это и есть хорошая подготовка к плей-офф, и мы постарались нашего игрового плана придерживаться, потому что мы его и строили для этих матчей. Но бывают ситуации разные, это зависит уже от ребят, как они в конкретной ситуации могут действовать.



Игра Мухамадуллина? Если в целом говорить, то игрой Мухамадуллина доволен. Тренерский штаб полностью его поддерживает. Очень долгое время он был с национальной командой: сначала молодёжный чемпионат мира, потом Олимпийские игры. Всё время был не в «Салавате», это сказалось. Я бы не сказал, что он плохо действовал. Но это занимает время. Плюс не надо забывать, что после ухода Филипа Ларсена потребуется как раз защитник такого плана, каким является Мухамадуллин. Если говорить про удаление, то это стечение обстоятельств.



Атакующий хоккей после второй пропущенной шайбы? Несмотря на то, что «Сибирь» забросила второй гол, у нас в сегодняшнем матче у нас была уверенность на льду. Поэтому мы старались играть активно, и пропущенная шайба не так сильно сказалась на нас. Мы продолжали действовать по своему плану. Хоккей — это игра момента», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.