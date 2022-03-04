Главный тренер «Салавата» — о победе над «Сибирью»: все играли с большим зелёным сердцем

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью» со счётом 4:2 (2-0).

«Все четыре звена полностью отдавались игре. Считаю, что мы практически не дали сопернику никаких шансов. Сегодня все играли с большим зелёным сердцем и, считаю, победу заслужили.



Удаления Картаева и Мухамадуллина? Про удаление Картаева скажу, что нужно над этими моментами работать, нужно этих эпизодов избегать, нужно играть умнее. Что касается удаления Мухамадуллина, как нам показалось, он услышал свисток, поэтому шайбу задержал и с ней поехал. Очень странно, что арбитры удалили в этой ситуации. По сравнению с тем, что на льду сегодня происходило, странно, что такое решение.

Игра Мухамадуллина? Если в целом говорить, то игрой Мухамадуллина доволен. Тренерский штаб полностью его поддерживает. Очень долгое время он был с национальной командой: сначала молодёжный чемпионат мира, потом Олимпийские игры. Всё время был не в «Салавате», это сказалось. Я бы не сказал, что он плохо действовал. Но это занимает время. Плюс не надо забывать, что после ухода Филипа Ларсена потребуется как раз защитник такого плана, каким является Мухамадуллин. Если говорить про удаление, то это стечение обстоятельств.



Атакующий хоккей после второй пропущенной шайбы? Несмотря на то, что «Сибирь» забросила второй гол, у нас в сегодняшнем матче у нас была уверенность на льду. Поэтому мы старались играть активно, и пропущенная шайба не так сильно сказалась на нас. Мы продолжали действовать по своему плану. Хоккей — это игра момента», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.