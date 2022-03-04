СКА обыграл минское «Динамо» благодаря дублю Кузьменко, счёт в серии — 2-0

Сегодня, 4 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встречался с минским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

На 30-й минуте СКА провёл голевую атаку. Андрей Кузьменко получил передачу от Микко Лехтонена, на развороте здорово ушёл от защитника, выкатился на пятак и бросил точно в дальний угол ворот — 1:0. На 58-й минуте Кузьменко оформил дубль. Через 34 секунды Мэт Робинсон забросил шайбу. На последней минуте Денис Мосалёв забил гол престижа.

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Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу СКА. В предыдущей встрече санкт-петербургская команда одержала разгромную победу — 8:3. Следующий матч пройдёт 6 марта в Минске.