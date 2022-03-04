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СКА обыграл минское «Динамо» благодаря дублю Кузьменко, счёт в серии — 2-0

СКА обыграл минское «Динамо» благодаря дублю Кузьменко, счёт в серии — 2-0
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Сегодня, 4 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встречался с минским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кузьменко (Лехтонен) – 29:15 (5x5)   2:0 Кузьменко (Бурдасов) – 57:53 (5x5)   3:0 Робинсон (Хуснутдинов) – 58:29 (5x5)   3:1 Мосалёв (Шинкевич, Горбунов) – 59:26 (5x5)

На 30-й минуте СКА провёл голевую атаку. Андрей Кузьменко получил передачу от Микко Лехтонена, на развороте здорово ушёл от защитника, выкатился на пятак и бросил точно в дальний угол ворот — 1:0. На 58-й минуте Кузьменко оформил дубль. Через 34 секунды Мэт Робинсон забросил шайбу. На последней минуте Денис Мосалёв забил гол престижа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу СКА. В предыдущей встрече санкт-петербургская команда одержала разгромную победу — 8:3. Следующий матч пройдёт 6 марта в Минске.

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