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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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«Авангард» во второй раз обыграл «Ак Барс» в Казани благодаря двум голам в меньшинстве

«Авангард» во второй раз обыграл «Ак Барс» в Казани благодаря двум голам в меньшинстве
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Сегодня, 4 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Каски, Цегларик) – 00:43 (5x5)   1:1 Фер (Дыняк) – 03:41 (5x5)   1:2 Найт (Грицюк, Покка) – 05:37 (5x5)   2:2 Глухов (Лукоянов, Кэмпфер) – 08:24 (5x5)   2:3 Телегин (Найт, Шарипзянов) – 23:59 (4x5)   2:4 Дедунов (Семёнов) – 36:17 (4x5)   2:5 Сошников (Семёнов) – 59:41 (en)

На 43-й секунде встречи Николай Прохоркин вывел омичей вперёд. Через три минуты Эрик Фер с передачи Никиты Дыняка сравнял счёт. На 6-й минуте «Авангард» вновь захватил лидерство в матче благодаря голу Корбана Найта. Через три минуты Михаил Глухов восстановил равенство в счёте — 2:2. На 24-й минуте Иван Телегин забросил шайбу в меньшинстве. На 47-й минуте Павел Дедунов с передачи Кирилла Семёнова увеличил преимущество, забив второй гол при игре «четыре на пять». Точку в матче поставил Никита Сошников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится 6 марта в Балашихе.

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