«Авангард» во второй раз обыграл «Ак Барс» в Казани благодаря двум голам в меньшинстве

Сегодня, 4 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0).
На 43-й секунде встречи Николай Прохоркин вывел омичей вперёд. Через три минуты Эрик Фер с передачи Никиты Дыняка сравнял счёт. На 6-й минуте «Авангард» вновь захватил лидерство в матче благодаря голу Корбана Найта. Через три минуты Михаил Глухов восстановил равенство в счёте — 2:2. На 24-й минуте Иван Телегин забросил шайбу в меньшинстве. На 47-й минуте Павел Дедунов с передачи Кирилла Семёнова увеличил преимущество, забив второй гол при игре «четыре на пять». Точку в матче поставил Никита Сошников.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится 6 марта в Балашихе.
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