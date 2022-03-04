Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 4 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.

В первом матче дня «Салават Юлаев» без легионеров одержал победу над «Сибирью». Героем встречи стал Сергей Шмелёв, набравший 2 (1+1) очка. Это вторая победа «Салавата» в серии.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кузьмин (Санников, Панин) – 16:01 (5x5)   2:0 Шмелёв (Антипин, Башкиров) – 26:42 (4x4)   3:0 Кадейкин (Шмелёв) – 30:06 (5x4)   3:1 Морозов (Голубев, Липон) – 38:40 (5x5)   3:2 Пьянов (Чайковски, Шаров) – 41:52 (5x4)   4:2 Пустозёров (Пименов, Алалыкин) – 52:09 (5x5)

Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд, дома уступив «Северстали». Дубль в составе череповчан оформил Даниил Вовченко, Йоонас Няттинен набрал 2 (1+1) очка.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Няттинен (Хохлов) – 03:25 (5x5)   0:2 Вовченко (Няттинен, Пилипенко) – 05:15 (5x4)   0:3 Моисеев (Думбадзе, Морозов) – 08:27 (5x5)   1:3 Рашевский (Новиков) – 10:17 (5x5)   2:3 Ведин (Зайцев) – 13:39 (5x5)   2:4 Вовченко (Пресс, Стенквист) – 21:20 (5x4)   3:4 Шипачёв – 44:12 (5x5)

«Авангард» дважды забил в меньшинстве и уверенно обыграл «Ак Барс». Казанцы проигрывают в серии — 0-2.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Сошников (Каски, Цегларик) – 00:43 (5x5)   1:1 Фер (Дыняк) – 03:41 (5x5)   1:2 Найт (Грицюк, Покка) – 05:37 (5x5)   2:2 Глухов (Лукоянов, Кэмпфер) – 08:24 (5x5)   2:3 Телегин (Найт, Шарипзянов) – 23:59 (4x5)   2:4 Дедунов (Семёнов) – 36:17 (4x5)   2:5 Сошников (Семёнов) – 59:41 (en)

Дубль Андрея Кузьменко принёс СКА вторую победу в серии с минским «Динамо».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кузьменко (Лехтонен) – 29:15 (5x5)   2:0 Кузьменко (Бурдасов) – 57:53 (5x5)   3:0 Робинсон (Хуснутдинов) – 58:29 (5x5)   3:1 Мосалёв (Шинкевич, Горбунов) – 59:26 (5x5)

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Запад:

СКА — «Динамо» Минск — 2-0
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 0-2
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0
ЦСКА — «Локомотив» — 2-0

Восток:

«Металлург» Мг — «Барыс» — 1-1
«Ак Барс» — «Авангард» — 0-2
«Трактор» — «Нефтехимик» — 2-0
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 2-0

Новость по теме
Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд в серии с «Северсталью»
Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022