Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 4 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.



В первом матче дня «Салават Юлаев» без легионеров одержал победу над «Сибирью». Героем встречи стал Сергей Шмелёв, набравший 2 (1+1) очка. Это вторая победа «Салавата» в серии.

Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд, дома уступив «Северстали». Дубль в составе череповчан оформил Даниил Вовченко, Йоонас Няттинен набрал 2 (1+1) очка.

«Авангард» дважды забил в меньшинстве и уверенно обыграл «Ак Барс». Казанцы проигрывают в серии — 0-2.

Дубль Андрея Кузьменко принёс СКА вторую победу в серии с минским «Динамо».

Турнирная сетка плей-офф КХЛ



Запад:



СКА — «Динамо» Минск — 2-0

«Динамо» Москва — «Северсталь» — 0-2

«Спартак» — «Йокерит» — 4-0

ЦСКА — «Локомотив» — 2-0



Восток:



«Металлург» Мг — «Барыс» — 1-1

«Ак Барс» — «Авангард» — 0-2

«Трактор» — «Нефтехимик» — 2-0

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 2-0