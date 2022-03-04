Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 4 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.
В первом матче дня «Салават Юлаев» без легионеров одержал победу над «Сибирью». Героем встречи стал Сергей Шмелёв, набравший 2 (1+1) очка. Это вторая победа «Салавата» в серии.
Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд, дома уступив «Северстали». Дубль в составе череповчан оформил Даниил Вовченко, Йоонас Няттинен набрал 2 (1+1) очка.
«Авангард» дважды забил в меньшинстве и уверенно обыграл «Ак Барс». Казанцы проигрывают в серии — 0-2.
Дубль Андрея Кузьменко принёс СКА вторую победу в серии с минским «Динамо».
Турнирная сетка плей-офф КХЛ
Запад:
СКА — «Динамо» Минск — 2-0
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 0-2
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0
ЦСКА — «Локомотив» — 2-0
Восток:
«Металлург» Мг — «Барыс» — 1-1
«Ак Барс» — «Авангард» — 0-2
«Трактор» — «Нефтехимик» — 2-0
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 2-0
- 4 марта 2022
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