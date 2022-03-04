Р. Ротенберг о победе над минским «Динамо»: соперник перестраивается. Следующий матч важен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (3:1, 2-0).



«Серьёзно готовились, ожидали жёсткой игры, это и получили. Соперник внёс тактические изменения, были к этому готовы. Ребята молодцы, выполнили установку на игру. Готовимся к следующей встречу.



Соперник перестраивается, команды узнают друг друга. «Динамо» здорово сыграло в меньшинстве. Здорово, что забили в равных составах. Все работали на команду. Следующая встреча очень важна.



Хорошо пользуемся скамейкой во втором периоде? Проделали домашнюю работу, это наша тактика. Не могу рассказать все секреты по понятным причинам, но работаем над этим постоянно. Будем улучшать детали с каждым матчем. Хотим сыграть лучше не только во втором периоде. Пришлось вносить корректировку в ходе матча. Ребята бились, ловили шайбы на себя, играли на команду.



Звено Комаров — Тимкин — Бардаков — заготовка? Работаем по ситуации. В тех моментах, когда они выходили, это было осознанное решение, чтобы проявить и лучшие качества. Хотели выпустить их при игре «пять на шесть». Ждали, что тренер соперников снимет вратаря.



Форма Лехтонена? Много уделяем физподготовке всей команды, мы играем в энергозатратный хоккей. Он находится в хорошей форме. Насколько был эффективен тайм-аут? Мы не забили, но дали команде возможность набраться сил. Дали время первой бригаде большинства спокойно подготовиться к розыгрышу, в следующий раз забьём.

Ещё раз хотел бы поблагодарить болельщиков, рад, что все вернулись на трибуны», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.