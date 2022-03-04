Хартли объяснил, как получилось забросил две шайбы «Ак Барсу» в меньшинстве

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (5:2, 2-0).



«Сегодняшний матч, возможно, был одним из лучших за четыре года моего руководства. Настоящая самоотдача, отличные командные действия. Не было возможности сыграть в большинстве, но дважды забивали в меньшинстве, это были ключевые моменты.



В трёх периодах у нас получилось фактически три разных матча, но мы следовали своему плану, играли по счёту, прекрасно выглядели. Мы блокировали броски, отлично прессинговали противника в его зоне, шикарно шли на ворота. Всё было сделано здорово, я горжусь нашими ребятами. Повторюсь — это один из лучших матчей за эти четыре года.



Настроение в команде отличное, а вопросы касаемо политики можно адресовать не хоккейным тренерам.



Как тренировали игру в меньшинстве? Это часть нашей культуры. Мы всегда стараемся показывать скоростной хоккей. В первой шайбе поборолся Найт и Телегин реализовал момент, во втором моменте постарался Семёнов, дважды подловили их в моментах «два в один». В прошлом финале с ЦСКА мы тоже забивали важные голы в меньшинстве. Наше мышление простое — мы не боимся. Мы всегда должны действовать агрессивно и играть на высоких скоростях.



Играем в Казани по-хозяйски? Невероятно всё складывается, но мы далеки от конечной цели, впереди ещё много матчей, расслабляться рано. Праздновать не стоит, но своими игроками я горжусь», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.