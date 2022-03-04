Вудкрофт: игроки минского «Динамо» должны устроить вратарю СКА тяжёлый вечер

Главный тренер «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (1:3, 0-2).



«Наша команда сыграла гораздо лучше, чем в первом матче. Даже несмотря на то что мы не добились результата, мы стали походить на команду, которой хотим быть. Мы лучше приспособились к скорости игры, старались замедлить их, сыграть в силовой хоккей. Нам надо лучше доставлять шайбу к воротам, создавать больше моментов. Это наше следующее задание. Если мы сделаем это, то сможем вернуться в серию.



Много удалений за игру высоко поднятой клюшкой – чрезмерное желание у игроков? Мы хотели лучше защищаться, сражаться лучше. У СКА много игроков, которые умеют быстро менять направление. Клюшкой мы пытаемся уменьшить их манёвренность. Мне надо ещё раз взглянуть на эти моменты. СКА является одной из самых быстрых команд в лиге.



Насколько доволен Беком и Стрёмваллем? Очевидно, это наши лидеры в атаке. Ожидаем от них большего вклада в игру команды. Это опасные игроки. Если они будут играть так, как мы от них просим, они наберут свои очки.



Почему не было Варфоломеева? У него травма. Почему Артём Демков играл так мало в третьем периоде? Мы много раз оказывались в меньшинстве. Мы выбрались из этой ситуации, затем перестроились на игру в три звена.



Оценить игру тройки Алистров – Усов — Горбунов? Они провели хорошую игру, сыграли так, как мы требуем – быстро, жёстко, просто. Хорошо контролировали шайбу, осложняли игру сопернику. Это хороший знак для нас.



Как улучшить количество бросков? Сегодня была гораздо более близкая игра. Счёт не отражает этой близости. Нам надо быстрее принимать решения, создавать больше пространства в зоне атаки, чтобы бросать по воротам. У нас были проявления этого в третьем периоде. Но СКА – хорошая команда, они хороши в обороне. Это вызов для нас, который нам предстоит принять в домашних матчах. Мы должны устроить вратарю соперника тяжёлый вечер.



Игра Мосалёва и Пышкайло? Мосалёв провёл отличный матч во всех трёх матчах. Это опытный игрок, он знает, как играть в плей-офф, мы благодарны ему. Пышкайло ответственный игрок, они играет с большим сердцем.



Будут ли изменения в третьем матче? Дайте мне возможность проанализировать игру. Если мы посчитаем, что нужны изменения, чтобы зажечь команду, мы их сделаем. Хотим быть уверены, что покажем хорошую игру дома. Нам нужны игроки с характером, надо играть с умом, играть на победу», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.