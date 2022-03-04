Крылов — о серии с «Ак Барсом»: смеялись, что даже судьи достали прошлогодние методички

Председатель Совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал победу команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом» со счётом 5:2. «Ястребы» одержали вторую победу в серии.



«Что тут говорить? Мы увозим две победы из Казани, это, конечно, здорово. Но все мы помним прошлый год. Мы смеялись сегодня во втором периоде, что даже судьи достали прошлогодние методички. Готовимся дальше, работаем. Сказали не расслабляться, быстро улетать, а следующий матч уже через день.



Что изменится в Балашихе? Знаете, хочется, чтобы прошлогодний сценарий не повторился. Будем делать всё возможное, чтобы его изменить», — приводит слова Крылова пресс-служба «Авангарда».