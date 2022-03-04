Крылов: нет никаких гарантий, что легионеры «Авангарда» останутся. Мы разговариваем с ними
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Председатель Совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов после победы команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом» со счётом 5:2 (2-0 в пользу «ястребов») прокомментировал ситуацию с легионерами.
«В каком положении «Авангард» в вопросе легионеров? Как и все, мы разговариваем с ребятами. Нет никаких гарантий, что они останутся, но мы будем работать над этим», — приводит слова Крылова пресс-служба «Авангарда».
Напомним, сегодня, 4 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0).
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