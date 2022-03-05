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Американская страховая компания MassMutual удалила рекламный ролик с Овечкиным

Американская страховая компания MassMutual удалила рекламный ролик с Овечкиным
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Известная американская страховая компания MassMutual, которая специализируется на страховании жизни, удалила популярный рекламный ролик с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Об этом сообщает ESPN.

Компания MassMutual заявила, что «реклама больше не транслируется», и пояснила, что её отношения с Овечкиным ограничились одной этой рекламой.

Отметим, что в рекламном ролике Овечкин и его товарищ по команде Никлас Бекстрём сидят на диване и едят хлопья, объясняя, почему они представляют собой «эффективный дуэт» для жены Овечкина Анастасии Шубской. Реклама появилась в октябре 2021 года, когда стартовал регулярный сезон НХЛ, и её часто показывали во время трансляций НХЛ в США.

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