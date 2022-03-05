Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Денис Гурьянов забросил девятую шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом»

Денис Гурьянов забросил девятую шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом»
Комментарии

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче ничейный – 3:3.

Последнюю на данный момент шайбу в матче забросил российский нападающий гостей Денис Гурьянов. Россиянину удалось забить на 56-й минуте матча. Ассистировали же ему канадский нападающий Джейми Бенн и защитник из США Райан Сутер.

Счёт в матче открыл форвард гостей Джейсон Робертсон на 6-й минуте матча. На 34-й минуте сравнял Пол Штястны. На 40-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу всё того же Робертсона. На 42-й минуте Кайл Коннор сравнял счёт, а на 53-й минуте Штястны вывел свою команду вперёд.

У Гурьянова в текущем сезоне НХЛ 50 сыгранных матчей, девять заброшенных шайб и 15 голевых передач.

Новость по теме
Боунесс — о Гурьянове: Денис просто летал по площадке сегодня
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022