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Андрей Свечников — вторая звезда матча «Каролина» — «Питтсбург»

Андрей Свечников — вторая звезда матча «Каролина» — «Питтсбург»
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В Роли (США)на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий хозяев Андрей Свечников признан второй звездой матча. Форвард забросил победную шайбу в овертайме. Первое место заслужил Джордан Стаал, который оформил дубль. Третья звезда – Нино Нидеррайтер.

У хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников и Джордан Стаал оформил дубль. Примечательно, что гол Свечникова стал решающим в матче – хоккеист забросил шайбу в овертайме.

У гостей забивали Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.

У российского нападающего гостей Евгения Малкина коэффициент полезности – «-2».

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