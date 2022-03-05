Чешский форвард «Рейнджерс»: Шестёркин просто неземной! Счастливы, что он у нас в воротах
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Чешский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил прокомментировал игру российского голкипера команды Игоря Шестёркина в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1).
«Мы счастливы, что у нас в воротах есть Игорь, потому что он невероятен. Он просто неземной, поразительно, что он творит в каждом матче», — сказал Хитил на пресс-конференции после встречи с «дьяволами».
Напомним, в очередном матче Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1. Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан второй звездой матча. Россиянин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.
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