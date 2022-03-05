Обозреватель Lohud: Шестёркин в последние пять месяцев — лучший вратарь мира

Североамериканский обозреватель Lohud Винс Меркольяно прокомментировал игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1).

«Где были бы «Рейнджерс» без Игоря Шестёркина? К счастью для них, ответа на этот вопрос мы не знаем. Зато мы знаем, что 31-й номер в последние пять месяцев является лучшим вратарём мира», — приводит слова Меркольяно Lohud.

Напомним, в очередном матче Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1. Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан второй звездой матча. Россиянин отразил 32 броска по своим воротам.