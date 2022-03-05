Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 5 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Гол Андрея Свечникова в овертайме принёс «Каролине Харрикейнз» победу в матче с «Питтсбург Пингвинз».

«Лос-Анджелес Кингз» отыгрался с 1:3 и одолел «Коламбус Блю Джекетс».

Игорь Шестёркин вновь блистал, а его «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Гол Михаила Сергачёва помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать победу в матче с «Детройт Ред Уингз».

Три очка Кирилла Капризова не помогли «Миннесоте Уайлд» обыграть «Баффало Сэйбрз».

Бывший соперник Капризова в борьбе за «Колдер Трофи» Джейсон Робертсон оформил хет-трик в ворота «Виннипег Джетс» и принёс «Даллас Старз» победу.

«Анахайм Дакс» едва не отыгрался во встрече с «Вегас Голден Найтс».

На Востоке по-прежнему лидирует «Каролина», набравшая 81 очко в 55 матчах. На второе место вышла «Тампа», в активе которой 78 баллов после 54 встреч. На третью позицию опустилась «Флорида Пантерз», отстающая от «молний» на одно очко при равенстве матчей.



В Западной конференции на первом месте идёт «Колорадо Эвеланш», на счету которого 84 балла после 55 встреч. Далее идёт «Калгари Флэймз», отстающий аж на 13 очков, но имеющий два матча в запасе. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 70 баллов в 53 встречах.