Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 5 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Гол Андрея Свечникова в овертайме принёс «Каролине Харрикейнз» победу в матче с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель (Петтерссон, Кросби) – 04:28 (5x5)   0:2 Кросби (Гюнцель, Раст) – 13:53 (5x5)   1:2 Стаал (Нидеррайтер) – 24:20 (5x5)   2:2 Стаал (Бир) – 49:48 (5x5)   3:2 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 63:14 (4x3)

«Лос-Анджелес Кингз» отыгрался с 1:3 и одолел «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Арвидссон (Мур) – 34:00 (5x5)   1:1 Лайне – 35:34 (5x5)   2:1 Бьёркстранд (Курали) – 35:59 (5x5)   3:1 Дэнфорт (Доми, Курали) – 36:20 (5x5)   3:2 Браун – 43:49 (5x5)   3:3 Арвидссон (Копитар, Даути) – 56:14 (5x5)   3:4 Арвидссон (Дано) – 64:00 (3x3)

Игорь Шестёркин вновь блистал, а его «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Зибанеджад (Труба, Крайдер) – 11:11 (5x5)   1:1 Хишир (Юнссон) – 13:56 (5x5)   2:1 Хитил (Линдгрен) – 28:57 (5x5)   3:1 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 51:23 (5x4)

Гол Михаила Сергачёва помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать победу в матче с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 26:43 (5x4)   1:1 Фаббри (Зайдер, Бертуцци) – 33:05 (5x5)   2:1 Сергачёв (Хедман, Колтон) – 50:21 (5x4)   3:1 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 59:58 (en)

Три очка Кирилла Капризова не помогли «Миннесоте Уайлд» обыграть «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Миттельштадт (Далин, Окпосо) – 08:51 (5x4)   1:1 Хартман (Капризов, Сперджен) – 15:25 (5x5)   2:1 Окпосо (Миттельштадт, Далин) – 26:01 (5x4)   2:2 Фиала (Годро, Голигоски) – 43:20 (5x5)   2:3 Капризов (Сперджен, Болди) – 44:59 (5x4)   3:3 Скиннер (Томпсон) – 52:20 (5x5)   4:3 Скиннер – 56:40 (5x5)   5:3 Олофссон (Кребс) – 58:54 (en)   5:4 Капризов (Фиала, Бродин) – 59:26 (6x5)

Бывший соперник Капризова в борьбе за «Колдер Трофи» Джейсон Робертсон оформил хет-трик в ворота «Виннипег Джетс» и принёс «Даллас Старз» победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Сутер, Павелски) – 05:23 (5x5)   1:1 Штястны (Копп, Элерс) – 33:38 (5x4)   1:2 Робертсон (Харли) – 39:09 (5x5)   2:2 Коннор (Свечников, Дюбуа) – 41:21 (5x5)   3:2 Штястны (Уилер, Демело) – 52:19 (5x5)   3:3 Гурьянов (Бенн, Сутер) – 55:28 (5x5)   3:4 Робертсон – 64:30 (3x3)

«Анахайм Дакс» едва не отыгрался во встрече с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сильверберг – 04:47 (5x5)   1:1 Хаттон (Амадио, Дадонов) – 07:00 (5x5)   1:2 Маршессо (Карлссон, Смит) – 20:18 (5x5)   2:2 Делорье (Фаулер, Грант) – 22:23 (5x5)   2:3 Руа (Теодор, Уайтклауд) – 23:49 (5x5)   2:4 Руа (Пьетранджело, Амадио) – 26:54 (5x5)   2:5 Амадио (Стивенсон, Каррье) – 29:44 (5x5)   3:5 Зеграс (Ракелль, Драйсдейл) – 38:38 (5x4)   4:5 Терри (Фаулер, Шаттенкирк) – 46:39 (5x4)

На Востоке по-прежнему лидирует «Каролина», набравшая 81 очко в 55 матчах. На второе место вышла «Тампа», в активе которой 78 баллов после 54 встреч. На третью позицию опустилась «Флорида Пантерз», отстающая от «молний» на одно очко при равенстве матчей.

В Западной конференции на первом месте идёт «Колорадо Эвеланш», на счету которого 84 балла после 55 встреч. Далее идёт «Калгари Флэймз», отстающий аж на 13 очков, но имеющий два матча в запасе. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 70 баллов в 53 встречах.

Новость по теме
Российский форвард «Каролины» А. Свечников прокомментировал ситуацию на Украине
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022