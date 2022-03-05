«Не хочу возвращаться домой». Финские легионеры попрощались с «Сибирью»

Финские легионеры ХК «Сибирь» Харри Сятери и Юрки Йокипакка попрощались с командой.
«Парни, думаю, все уже знают о том, что произошло. Мы решили вернуться домой. Очевидно, это никому не нравится, нам это не нравится. Мы бы хотели сражаться вместе с вами дальше в плей-офф. Но ситуация такова, что мы должны быть с нашими семьями, должны думать о них. Мне очень нравилось играть с вами парни. Я не хочу возвращаться домой, но такова ситуация в мире. У нас классная команда, я бы хотел сражаться вместе с вами дальше до конца, но, конечно, семья на первом месте. Я желаю вам лучшего, надеюсь, вы пройдёте „Салават“. Надеюсь, всё нормализуется, и мы увидимся в будущем. Вот что я хочу сказать. Я хочу поблагодарить вас, парни. С некоторыми из вас я играл три года — это было классное время, спасибо!» — сказал Сятери.
«Хаба (прозвище Харри Сятери. — Прим. „Чемпионата“) сказал всё, что я думаю об этой ситуации и почему я тоже уезжаю. Я хочу поблагодарить каждого, весь штат, три года в Сибири были для меня невероятными, я зовёл новых друзей. Я бы хотел дальше играть в плей-офф, но есть что есть. У меня много воспоминаний за эти три года. Я желаю вам лучшего, несмотря на то что мы проиграли — продолжайте биться! Мы можем пройти „Салават“, — добавил Йокипакка.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Сибири».
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