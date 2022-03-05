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Гонка снайперов НХЛ: Овечкин потерял единоличное четвёртое место, Капризов — в топ-20

Гонка снайперов НХЛ: Овечкин потерял единоличное четвёртое место, Капризов — в топ-20
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.

Нападающий «реактивных» Кайл Коннор забросил шайбу и довёл свой результативный счёт в этом сезоне до 33 голов в 55 встречах регулярного чемпионата. Он сравнялся с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, на счету которого также 33 заброшенные шайбы в 54 матчах сезона.

Другой российский нападающий, Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту Уайлд», оформил дубль в ворота «Баффало Сэйбрз». Это позволило ему дойти до отметки в 26 голов в 52 встречах чемпионата и подняться на 18-е место в списке снайперов.

Лидирует в гонке нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль с 38 шайбами после 55 матчей.

Капризов уже круче Овечкина! Положил дубль, набрал 3 очка и стал лучшим русским сезона НХЛ Капризов уже круче Овечкина! Положил дубль, набрал 3 очка и стал лучшим русским сезона НХЛ
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