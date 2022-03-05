Пресс-служба арены «Вашингтона» сделала заявление о запрете флагов Украины и России
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Пресс-служба арены «Кэпитал Уан-Арена», на которой домашние матчи проводит клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», на официальной странице в «Твиттере» выступила с заявлением по поводу запрета для болельщиков приносить на арену украинские и российские флаги.
«Мы продолжим позволять нашим болельщикам приносить на наши соревнования национальные флаги до тех пор, пока они не мешают просмотру и не загораживают обзор матчей», — говорится в сообщении.
Таким образом, заявление, опубликованное журналистом Славой Маламудом из Северной Америки, оказалось неполным. Он заявил, что на стадионе будут запрещены любые украинские и российские флаги.
Ранее на встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стали приходить болельщики с украинскими флагами.
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