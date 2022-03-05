Генменеджер «Вашингтона» рассказал, будет ли обеспечена усиленная безопасность Овечкину
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос, будет ли обеспечена российским игрокам столичного клуба усиленная безопасность.
Маклеллан не сообщил подробностей по понятным причинам, но сказал, что команда знает о негативной реакции, которую российский нападающий «столичных» Александр Овечкин получил в социальных сетях. «Вашингтон» предпринял шаги для обеспечения безопасности своего капитана.
«У нас, конечно, есть охрана. Некоторые вещи, происходящие в социальных сетях, пугают игроков по обе стороны Атлантики. Люди набрасываются, поэтому игрокам и их семьям тяжело — семьям здесь, семьям дома. Это тяжёлая ситуация», — приводит слова Брайана Маклеллана The Athletic.
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