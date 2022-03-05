Генменеджер «Вашингтона» рассказал, будет ли обеспечена усиленная безопасность Овечкину

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос, будет ли обеспечена российским игрокам столичного клуба усиленная безопасность.

Маклеллан не сообщил подробностей по понятным причинам, но сказал, что команда знает о негативной реакции, которую российский нападающий «столичных» Александр Овечкин получил в социальных сетях. «Вашингтон» предпринял шаги для обеспечения безопасности своего капитана.

«У нас, конечно, есть охрана. Некоторые вещи, происходящие в социальных сетях, пугают игроков по обе стороны Атлантики. Люди набрасываются, поэтому игрокам и их семьям тяжело — семьям здесь, семьям дома. Это тяжёлая ситуация», — приводит слова Брайана Маклеллана The Athletic.