Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный арбитр КХЛ: в КХЛ ошибок судей меньше, чем в НХЛ. В России арбитров лишь критикуют

Главный арбитр КХЛ: в КХЛ ошибок судей меньше, чем в НХЛ. В России арбитров лишь критикуют
Комментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что судейство в КХЛ лучше, чем в НХЛ.

«Неоднократно приходилось сталкиваться с мнением, что в КХЛ судят даже лучше, чем в НХЛ? Я всегда сравниваю судейство в НХЛ и КХЛ. Не хочется оценивать своих североамериканских коллег, но, поверьте, количество ошибок у нас и за океаном отличается кардинально. Здесь их меньше. Почему-то в России судей только критикуют. Руководители клубов очень сильно переживают на тему судейских ошибок, хотя самое главное — они сейчас стали понимать, что это происходит не из-за предвзятого отношения. Судьи — это обычные люди, которые тоже ошибаются. Не все это понимают.

Благодаря чему удалось добиться судейства лучше, чем в НХЛ? Чувство ответственности и мотивационная сетка. То, как судьи продвигаются по плей-офф, позволяет им получить в следующем сезоне новый контракт. Они много думают на этот счёт. Конечно, хочется, чтобы давления на наших судей было поменьше, но пока ситуация такая.

Наказывают ли судей в КХЛ за ошибки? Система наказаний уже есть давно. Игроки не знают, что у судей есть премиальная и бонусная часть в зарплате. В зависимости от работы арбитр может не получить бонусы за сезон. Если судья провёл плохо матч, с него снимаются один-четыре процента годового (!) контракта. У хоккеистов такого нет: как бы они ни играли, они получают фиксированную часть по своему соглашению полностью», — приводит слова Анисимова «Рейтинг букмекеров».

Новость по теме
Крылов — о серии с «Ак Барсом»: смеялись, что даже судьи достали прошлогодние методички
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022