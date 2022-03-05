«Барыс» — «Металлург»: стали известны составы команд на третий матч плей-офф

Магнитогорский «Металлург» и казахстанский «Барыс» опубликовали составы на третий матч в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, который состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и начнётся в 16:30 по московскому времени. Счёт в серии — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барыс»:



Ортио (Бояркин);

Морроу — Мартинссон, Савицкий — Вей — Юрчо;

Альсинг — Орехов, Михайлис — Валк — Лилья;

Савченко — Шалапов, Берглунд — Куник — Петухов;

Данияр — Кайыржан, Шайхмедденов — Сагадеев — Шестаков.

«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Виделль;

Маклюков — Хультстрём, Голдобин — Зернов — Карпов;

Дронов — Минулин, Лайпсик — Майе — Коробкин;

Николаев, Кошелев — Неколенко — Аколзин; Юров.