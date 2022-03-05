«Барыс» — «Металлург»: стали известны составы команд на третий матч плей-офф

Магнитогорский «Металлург» и казахстанский «Барыс» опубликовали составы на третий матч в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, который состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и начнётся в 16:30 по московскому времени. Счёт в серии — 1-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Барыс»:
Ортио (Бояркин);
Морроу — Мартинссон, Савицкий — Вей — Юрчо;
Альсинг — Орехов, Михайлис — Валк — Лилья;
Савченко — Шалапов, Берглунд — Куник — Петухов;
Данияр — Кайыржан, Шайхмедденов — Сагадеев — Шестаков.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Виделль;
Маклюков — Хультстрём, Голдобин — Зернов — Карпов;
Дронов — Минулин, Лайпсик — Майе — Коробкин;
Николаев, Кошелев — Неколенко — Аколзин; Юров.
- 5 марта 2022
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