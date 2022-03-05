А. Медведев: СКА предоставил все необходимые разъяснения и заверения иностранным игрокам

Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги и СКА Александр Медведев рассказал о ситуации с легионерами в составе петербургской команды.
«Хоккейный клуб СКА предоставил все необходимые разъяснения и заверения и иностранным, и российским игрокам, поэтому из СКА на сегодняшний день никто не уехал и уезжать не собирается. Опять разрушают фундаментальный принцип – спорт должен быть вне политики и не разъединять, а соединять людей.
Я допускаю, что в разных клубах может быть разная ситуация, но всё-таки у нас в городах, где проходят матчи КХЛ, с точки зрения условий проведения матчей кардинальных различий нет. Отменили QR-коды, могут заполнять арены, плей-офф начался очень интересно. Конечно, отъезд легионеров ударил по «Салавату», и это печальное известие», – цитирует Медведева ТАСС.
- 5 марта 2022
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