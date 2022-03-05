«Металлург» забил «Барысу» два гола из двух в меньшинстве

В эти минуты в Нур-Султане на «Барыс-Арене» проходит матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимает магнитогорский «Металлург». На момент написания новости идёт 23-я минута матча, гости ведут в счёте 2:0.

На 3-й минуте при игре в меньшинстве «Магнитка» открыла счёт в матче. Семён Кошелев получил шайбу в центре площадки, убежал в контратаку и забил.

На 23-й минуте также при игре 4х5 Павел Акользин перехватил шайбу в центре площадки, убежал один в ноль и уверенно реализовал этот выход.

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Напомним, счёт в серии равный – 1-1. Первую встречу выиграл «Барыс» со счётом 3:2, во второй игре победил «Металлург» (6:2).