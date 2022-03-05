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«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Исаев сыграет в воротах «Локомотива» в матче с ЦСКА, Паскуале не попал в заявку

Исаев сыграет в воротах «Локомотива» в матче с ЦСКА, Паскуале не попал в заявку
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Сегодня, 5 марта, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет московский ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Команды объявили стартовые составы на матч.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Гилмор – Сергеев, Окулов – Каменев – Плотников;
Киселевич – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Абрамов – Панкратов – Мингачёв, Хулапов.

«Локомотив»:

Исаев (Мурашов);
Марченко – Рафиков, Козун – Шалунов – Аверин;
Елесин – Гормли, Коршков – Красковски – Полунин;
Черепанов – Осипов, Каюмов – Анисимов – Алексеев;
Мисюль, Берёзкин – Иванов – Беляев.

Напомним, после двух матчей армейцы ведут в серии со счётом 2-0.

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