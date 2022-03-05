Исаев сыграет в воротах «Локомотива» в матче с ЦСКА, Паскуале не попал в заявку

Сегодня, 5 марта, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет московский ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Команды объявили стартовые составы на матч.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Гилмор – Сергеев, Окулов – Каменев – Плотников;

Киселевич – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Абрамов – Панкратов – Мингачёв, Хулапов.



«Локомотив»:



Исаев (Мурашов);

Марченко – Рафиков, Козун – Шалунов – Аверин;

Елесин – Гормли, Коршков – Красковски – Полунин;

Черепанов – Осипов, Каюмов – Анисимов – Алексеев;

Мисюль, Берёзкин – Иванов – Беляев.

Напомним, после двух матчей армейцы ведут в серии со счётом 2-0.