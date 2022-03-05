Михайлис: «Магнитку» оставлял в игре голкипер, Василий Кошечкин сегодня был стеной

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче плей-офф КХЛ.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, сегодня поддерживали команду. За второй провальный период хочу извиниться перед ними. В первом периоде мы вышли играть с огромным желанием, создали множество голевых моментов. Мы были готовы, но, наверное, не было концентрации во второй двадцатиминутке. Соперника оставлял в игре голкипер, Василий Кошечкин сегодня был стеной, но в первом периоде мы должны были забивать. Второй период был провальный. А в третьем периоде, вы сами видели, ребята порадовали болельщиков. Хорошо, что мы в заключительной трети матча забили три гола, которые перейдут на игру послезавтра.

Что происходит с нашим основным голкипером? Сегодня наши игроки допускали ошибки и оставляли Йони один на один с соперником. Тяжело в таких моментах выручить команду. Но вы сами знаете класс нашего вратаря, он умеет играть и помогать команде. Самое главное, он готов психологически играть в каждом матче на победу. Это он показал в первой игре в Магнитогорске. Сегодня не пошло.

Думаю ли уже, кого поставить на следующий матч в ворота? Будем завтра разбирать игру, у нас ещё есть раскатка послезавтра. Потом уже примем решение», – цитирует Михайлиса официальный сайт «Барыса».