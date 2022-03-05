Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА и «Локомотив» проводят самый длинный матч сезона

ЦСКА и «Локомотив» проводят самый длинный матч сезона
Комментарии

В эти минуты в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости идёт 74-я минута матча, счёт в игре равный – 2:2 (1:1, 1:0, 0:1).

Команды провели в овертайме уже 13 минут. Таким образом, эта игра стала самой длинной в текущем сезоне.

На 7-й минуте Павел Красковский в большинстве вывел железнодорожников вперёд, забив с передач Александра Полунина и Брэндона Гормли, на 8-й минуте Константин Окулов сравнял счёт после паса Владислава Каменева, а на 39-й Окулов оформил дубль – ему ассистировали Сергей Плотников и Джон Гилмор.

На 59-й минуте при игре в большинстве «Локомотив» сравнял счёт. Отличился Максим Шалунов после передач Артёма Анисимова и Артура Каюмова.

Напомним, после двух матчей армейцы ведут в серии 2-0. Следующая встреча, как и эта, состоится также в Ярославле. Команды играют до четырёх побед в серии.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022