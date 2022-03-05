Игрок «Нефтехимика» получил травму в овертайме, после этого «Трактор» забил победный гол

Несколько минут назад в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» завершился третий матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» принимал челябинский «Трактор». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).
Перед голевой атакой в центральной зоне травму получил игрок «Нефтехимика» Ансель Галимов, который самостоятельно не смог подняться. Челябинцы воспользовались преимуществом лишнего игрока в атаке и забили победный гол.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, после первого периода хозяева вели в счёте. В составе хозяев в первом периоде отличился Эдуард Гиматов. Во второй двадцатиминутке Ник Бэйлен сравнял счёт, на 46-й Лукаш Седлак вывел «Трактор» вперёд. За полторы минуты до конца третьего периода хозяева сняли голкипера и сравняли счёт, переведя игру в овертайм. Эту шайбу забросил Лукаш Клок. На шестой минуте овертайма победу «Трактору» принёс гол Альберта Яруллина.
Таким образом, челябинцы одержали третью победу в серии – 3-0. Следующий матч состоится также в Нижнекамске 7 марта.
- 5 марта 2022
-
23:16
-
23:02
-
22:51
-
22:46
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:18
-
20:40
-
20:22
-
20:16
-
20:07
-
18:56
-
18:50
-
18:39
-
17:27
-
16:39
-
16:34
-
15:55
-
15:42
-
15:17
-
14:55
-
14:34
-
14:02
-
13:42
-
13:18
-
12:50
-
12:32
-
12:15
-
11:52
-
11:28
-
11:18
-
11:00
-
10:42
-
10:19