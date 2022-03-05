Игрок «Нефтехимика» получил травму в овертайме, после этого «Трактор» забил победный гол

Несколько минут назад в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» завершился третий матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» принимал челябинский «Трактор». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).



Перед голевой атакой в центральной зоне травму получил игрок «Нефтехимика» Ансель Галимов, который самостоятельно не смог подняться. Челябинцы воспользовались преимуществом лишнего игрока в атаке и забили победный гол.

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Напомним, после первого периода хозяева вели в счёте. В составе хозяев в первом периоде отличился Эдуард Гиматов. Во второй двадцатиминутке Ник Бэйлен сравнял счёт, на 46-й Лукаш Седлак вывел «Трактор» вперёд. За полторы минуты до конца третьего периода хозяева сняли голкипера и сравняли счёт, переведя игру в овертайм. Эту шайбу забросил Лукаш Клок. На шестой минуте овертайма победу «Трактору» принёс гол Альберта Яруллина.



Таким образом, челябинцы одержали третью победу в серии – 3-0. Следующий матч состоится также в Нижнекамске 7 марта.