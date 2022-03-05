«Локомотив» и ЦСКА не определили победителя в первом овертайме

В эти минуты в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости идёт перерыв после первого овертайма – 2:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0).
На 7-й минуте Павел Красковский в большинстве вывел железнодорожников вперёд, забив с передач Александра Полунина и Брэндона Гормли, на 8-й минуте Константин Окулов сравнял счёт после паса Владислава Каменева, а на 39-й Окулов оформил дубль – ему ассистировали Сергей Плотников и Джон Гилмор.
На 59-й минуте при игре в большинстве «Локомотив» сравнял счёт. Отличился Максим Шалунов после передач Артёма Анисимова и Артура Каюмова.
Отметим, что этот матч – самый длинный в текущем сезоне КХЛ.
Напомним, после двух матчей армейцы ведут в серии 2-0. Следующая встреча, как и эта, состоится также в Ярославле. Команды играют до четырёх побед в серии.
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