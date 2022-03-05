27 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис»

Только что в Элмонте (США) на «Ю-Би-Эс-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).



В составе хозяев отличились Оливер Вальстрём и Брок Нельсон, за гостей гол забил Роберт Томас.

Отметим, ворота «Айлендерс» в этой встрече защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 27 бросков из 28. За «Сент-Луис» играли российские форварды Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Клим Костин.

По ходу матча форвард хозяев Кайл Палмьери забросил две шайбы – в первом и в третьем периодах, однако оба гола были отменены после видеопросмотра.



В текущем сезоне Палмьери проводит 39-й матч в регулярном чемпионате, и пока он набрал 14 очков: забросил семь шайб и отдал столько же результативных передач.



После 52 игр «Нью-Йорк Айлендерс» с 50 очками занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. Следующую встречу команда проведёт 8 марта с «Колорадо Эвеланш».