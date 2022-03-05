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27 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис»

27 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис»
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Только что в Элмонте (США) на «Ю-Би-Эс-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

В составе хозяев отличились Оливер Вальстрём и Брок Нельсон, за гостей гол забил Роберт Томас.

Отметим, ворота «Айлендерс» в этой встрече защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 27 бросков из 28. За «Сент-Луис» играли российские форварды Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Клим Костин.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 20:45 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Вальстрём (Пелеч, Пулок) – 06:36 (5x5)   2:0 Нельсон (Добсон, Паризе) – 21:04 (5x4)   2:1 Томас – 57:08 (6x5)

По ходу матча форвард хозяев Кайл Палмьери забросил две шайбы – в первом и в третьем периодах, однако оба гола были отменены после видеопросмотра.

В текущем сезоне Палмьери проводит 39-й матч в регулярном чемпионате, и пока он набрал 14 очков: забросил семь шайб и отдал столько же результативных передач.

После 52 игр «Нью-Йорк Айлендерс» с 50 очками занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. Следующую встречу команда проведёт 8 марта с «Колорадо Эвеланш».

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