27 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис»

Только что в Элмонте (США) на «Ю-Би-Эс-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
В составе хозяев отличились Оливер Вальстрём и Брок Нельсон, за гостей гол забил Роберт Томас.
Отметим, ворота «Айлендерс» в этой встрече защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 27 бросков из 28. За «Сент-Луис» играли российские форварды Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Клим Костин.
По ходу матча форвард хозяев Кайл Палмьери забросил две шайбы – в первом и в третьем периодах, однако оба гола были отменены после видеопросмотра.
В текущем сезоне Палмьери проводит 39-й матч в регулярном чемпионате, и пока он набрал 14 очков: забросил семь шайб и отдал столько же результативных передач.
После 52 игр «Нью-Йорк Айлендерс» с 50 очками занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. Следующую встречу команда проведёт 8 марта с «Колорадо Эвеланш».
- 5 марта 2022
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