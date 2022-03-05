«Подозрение на перелом». Леонтьев прокомментировал травму Галимова в овертайме

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился эмоциями от третьего матча плей-офф с «Трактором» и прокомментировал травму Анселя Галимова, полученную в атаке с пропущенным голом в овертайме.



«Парни бились не жалея себя, показывали отличный хоккей. Вытащили игру, перевели её в овертайм. Могли забить, но грязный силовой приём, удар локтем, остался незамеченным. У нас игрок лежит, подозрение на перелом. Естественно, что соперник ситуацию «5 на 4» реализует.



Я уверен, что этот момент ещё больше закалит нашу команду, которая хочет и добьётся победы. Будем восстанавливаться. У нас не такая длинная скамейка, поэтому те бойцы, которые играли сегодня, будут играть и послезавтра. Уверен, что у нас остались силы для продолжения борьбы.



Хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня у нас была шикарная поддержка. Трибуны нас заводили. Мы их чувствуем и слышим. Спасибо им за такую горячую поддержку!



Играть постоянно в давление, постоянно прессинговать — сил не хватит. Поэтому получается такой гибридный хоккей. Когда по ситуации нужно — мы играем в давление. Когда нет необходимости — мы держим среднюю зону. Поэтому всё по плану», – цитирует Леонтьева официальный сайт клуба.