Трёх овертаймов не хватило «Локомотиву» и ЦСКА для определения победителя матча

В эти минуты в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости перерыв после третьего овертайма, счёт в матче 2:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0).



Отметим, что эта встреча началась 5 марта в 19:30 мск и продолжается почти пять часов. Таким образом, команды не смогли определить победителя в день начала матча.



Напомним, на 7-й минуте Павел Красковский в большинстве вывел железнодорожников вперёд, забив с передач Александра Полунина и Брэндона Гормли, на 8-й минуте Константин Окулов сравнял счёт после паса Владислава Каменева, а на 39-й Окулов оформил дубль – ему ассистировали Сергей Плотников и Джон Гилмор.



На 59-й минуте при игре в большинстве «Локомотив» сравнял счёт. Отличился Максим Шалунов после передач Артёма Анисимова и Артура Каюмова.



По ходу первого овертайма ярославцы были близки к голу, однако шикарный сейв Игоря Федотова не позволил Максиму Шалунову оформить дубль.



После двух матчей армейцы ведут в серии 2-0. Следующая встреча, как и эта, состоится также в Ярославле. Команды играют до четырёх побед в серии.

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