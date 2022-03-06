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«Аризона» в матче с 13 голами обыграла «Оттаву», Шмальц набрал семь очков

«Аризона» в матче с 13 голами обыграла «Оттаву», Шмальц набрал семь очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой «Аризоны» со счётом 8:5.

В составе «Аризоны» отличились Ник Шмальц (дважды), Клейтон Келлер (дважды), Матиас Маччелли и Лоусон Круз, Шейн Гостисбер и Дайсн Мэйо. Отметим, на счету Шмальца также пять результативных передач в этой встрече.

За «Оттаву» забивали Паркер Келли (дважды), Джош Норрис, Алекс Формен и Ник Пол. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей.

Таким образом, «Аризона» одержала третью победу за последние четыре матча. «Оттава», в свою очередь, продлила серию поражений до четырёх матчей.

В следующем матче «Аризона» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Оттава» встретится с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
8 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Шмальц (Гостисбер) – 04:10 (5x4)   2:0 Келлер (Гостисбер, Шмальц) – 13:53 (5x5)   3:0 Шмальц – 22:50 (5x5)   4:0 Маччелли (Кессел, Гостисбер) – 32:35 (5x5)   4:1 Келли (Шабо, Зайцев) – 33:54 (5x5)   4:2 Норрис (Шабо, Штюцле) – 35:11 (5x4)   4:3 Келли (Браун, Шабо) – 36:06 (5x5)   4:4 Форментон (Штюцле, Годетт) – 40:56 (5x5)   4:5 Пол (Холден, Сэнфорд) – 41:53 (5x5)   5:5 Келлер (Шмальц) – 44:07 (5x5)   6:5 Круз (Шмальц, Келлер) – 46:57 (5x4)   7:5 Гостисбер (Шмальц, Мэйо) – 54:53 (5x5)   8:5 Мэйо (Келлер, Шмальц) – 56:26 (5x5)
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