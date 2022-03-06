«Аризона» в матче с 13 голами обыграла «Оттаву», Шмальц набрал семь очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой «Аризоны» со счётом 8:5.
В составе «Аризоны» отличились Ник Шмальц (дважды), Клейтон Келлер (дважды), Матиас Маччелли и Лоусон Круз, Шейн Гостисбер и Дайсн Мэйо. Отметим, на счету Шмальца также пять результативных передач в этой встрече.
За «Оттаву» забивали Паркер Келли (дважды), Джош Норрис, Алекс Формен и Ник Пол. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей.
Таким образом, «Аризона» одержала третью победу за последние четыре матча. «Оттава», в свою очередь, продлила серию поражений до четырёх матчей.
В следующем матче «Аризона» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Оттава» встретится с «Вегас Голден Найтс».
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