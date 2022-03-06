Овечкин и Кузнецов помогли Уилсону забить гол в матче с «Сиэтлом»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Первую шайбу за «Вашингтон» забил Том Уилсон. Результативными передачами отличились россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Вторую шайбу забросил россиянин Дмитрий Орлов.

За последние четыре матча «Вашингтон» потерпел три поражения и одержал одну победу. «Сиэтл», в свою очередь, за последние восемь игр потерпел семь поражений и одержал одну победу.

На данный момент «Вашингтон» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл», в свою очередь занимает предпоследнее место в Западной конференции.