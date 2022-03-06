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Фёдоров подвёл итоги матча ЦСКА с «Локомотивом», который завершился в четвёртом овертайме

Фёдоров подвёл итоги матча ЦСКА с «Локомотивом», который завершился в четвёртом овертайме
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Это был очень интенсивный матч, многие хорошо играли, немного ошибались, где-то подвела дисциплина. Я рад, что игроки выстояли, выдержали и в результате наше большинство наконец-то сработало, поэтому парни молодцы. Готовимся дальше, не расслабляемся», — цитирует Фёдорова официальный сайт ЦСКА.

«Локомотив» и ЦСКА выдали второй по продолжительности матч в истории КХЛ. Финальная сирена была дана на отметке 126:34. После трёх игр армейцы ведут в серии 3-0. Следующая встреча состоится также в Ярославле, 7 марта. Команды играют до четырёх побед в серии.

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