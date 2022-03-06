Победный гол Максима Соркина в ворота «Локомотива» на 127-й минуте
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В ночь с 5 на 6 марта в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой ЦСКА в четвёртом овертайме со счётом в матче 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Соперники начали встречу ещё 5 марта в 19:30 мск, однако победный гол был забит уже после полуночи. Его автором стал Максим Соркин на 127-й минуте матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
После трёх матчей армейцы ведут в серии 3-0. Следующая встреча, как и эта, состоится также в Ярославле, 7 марта. Команды играют до четырёх побед в серии.
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