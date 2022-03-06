Рик Нэш стал первым игроком «Коламбуса», чей номер был выведен из обращения

Бывший нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Рик Нэш стал первым игроком в истории команды, чей номер был выведен из обращения. Хоккеист выступал под 61-м номером.
Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:5, Б) состоялась церемония, по ходу которой под своды арены был поднят стяг канадского нападающего.
Напомним, Рик Нэш выступал за «Блю Джекетс» с 2002 по 2012 год. В 2004 году он стал обладателем «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер НХЛ. На его счету 547 набранных очков, 289 голов, 259 результативных передач, 674 матча и пять хет-триков.
В январе 2019 года игрок завершил карьеру из-за последствий, связанных с сотрясением мозга. В текущем сезоне «Коламбус» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 56 матчах.
- 6 марта 2022
-
11:54
-
11:00
-
11:00
-
09:20
-
09:03
-
08:56
-
08:49
-
07:44
-
06:59
-
06:40
-
06:22
-
05:55
-
05:46
-
05:36
-
05:13
-
05:09
-
04:38
-
04:24
-
03:43
-
02:37
-
02:04
-
01:25
-
00:53
-
00:16
-
00:02
- 5 марта 2022
-
23:36
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:51
-
22:46
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:18