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Рик Нэш стал первым игроком «Коламбуса», чей номер был выведен из обращения

Рик Нэш стал первым игроком «Коламбуса», чей номер был выведен из обращения
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Бывший нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Рик Нэш стал первым игроком в истории команды, чей номер был выведен из обращения. Хоккеист выступал под 61-м номером.

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:5, Б) состоялась церемония, по ходу которой под своды арены был поднят стяг канадского нападающего.

Напомним, Рик Нэш выступал за «Блю Джекетс» с 2002 по 2012 год. В 2004 году он стал обладателем «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер НХЛ. На его счету 547 набранных очков, 289 голов, 259 результативных передач, 674 матча и пять хет-триков.

В январе 2019 года игрок завершил карьеру из-за последствий, связанных с сотрясением мозга. В текущем сезоне «Коламбус» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 56 матчах.

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