Стали известны составы «Сибири» и «Салавата Юлаева» на третий матч серии

Сегодня, 6 марта, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» местная «Сибирь» будет принимать уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Встреча начнётся в 13:30 мск.

Стали известны составы команд на эту встречу.



«Сибирь»:

Красоткин (Ахметов);

Чайковски – Аланов, Шаров – Пьянов – Шенфельд;

Кудако – Морозов – Чесалин – Голубев – Лайпон;

Бодров – Ахияров, Коротков – Комаров – Ли;

Ефремов, Шашков – Яковлев – Сетдиков.



«Салават Юлаев»:

Шарыченков (Скрынник);

Науменков – Коледов, Шмелёв – Кадейкин – Кулёмин;

Хафизуллин – Мухамадуллин, Башкиров – Хохряков – Тихонов;

Панин – Антипин, Санников – Картаев – Кузьмин;

Зубарев – Бирюков, Алалыкин – Пименов – Пустозёров.

Напомним, после первых двух матчей уфимцы ведут в серии со счётом 2:0.