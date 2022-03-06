Стали известны составы «Сибири» и «Салавата Юлаева» на третий матч серии

Сегодня, 6 марта, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» местная «Сибирь» будет принимать уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Встреча начнётся в 13:30 мск.
Стали известны составы команд на эту встречу.
«Сибирь»:
Красоткин (Ахметов);
Чайковски – Аланов, Шаров – Пьянов – Шенфельд;
Кудако – Морозов – Чесалин – Голубев – Лайпон;
Бодров – Ахияров, Коротков – Комаров – Ли;
Ефремов, Шашков – Яковлев – Сетдиков.
«Салават Юлаев»:
Шарыченков (Скрынник);
Науменков – Коледов, Шмелёв – Кадейкин – Кулёмин;
Хафизуллин – Мухамадуллин, Башкиров – Хохряков – Тихонов;
Панин – Антипин, Санников – Картаев – Кузьмин;
Зубарев – Бирюков, Алалыкин – Пименов – Пустозёров.
Напомним, после первых двух матчей уфимцы ведут в серии со счётом 2:0.
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