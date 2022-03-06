Форвард «Салавата» Пустозёров пострадал после столкновения с нападающим «Сибири»

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь» местная «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. На момент написания новости идёт 11-я минута овертайма, счёт в матче равный – 1:1.



Нападающий уфимцев Алексей Пустозёров столкнулся с форвардом «Сибири» Никитой Коротковым и упал на лёд. Хоккеист «Салавата» не смог подняться самостоятельно, после чего на скамейке гостей появилась бригада врачей.



Напомним, на 24-й минуте Егор Аланов вывел хозяев вперёд на 44-й, при игре в меньшинстве, уфимцы сравняли счёт благодаря голу Виктора Тихонова. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Салавата Юлаева». Четвёртый матч состоится в Новосибирске во вторник, 8 марта.