Стали известны составы «Авангарда» и «Ак Барса» на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина

Сегодня, 6 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится третий матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Авангард» встретится с «Ак Барсом». Начало встречи запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны составы команд.
«Авангард»
Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов — Береглазов, Толчинский — Найт — Грицюк;
Сведберг — Готовец, Цегларик — Прохоркин — Сошников;
Емелин — Чистяков, Якупов — Семёнов — Телегин;
Давыдов — Комаров, Дедунов — Каблуков — Жарков.
«Ак Барс»
Билялов (Бобков);
Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Воронков;
Юдин — Журавлёв, Дыняк — Уил — Петров;
Лямкин — Адамчук, Лукоянов— Сафонов — Зарипов;
Рукавишников, Глухов — Бурмистров — Коваленко — Кателевский.
Счёт в серии — 2-0 в пользу омичей.
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