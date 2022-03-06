Стали известны составы «Авангарда» и «Ак Барса» на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина

Сегодня, 6 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится третий матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Авангард» встретится с «Ак Барсом». Начало встречи запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стали известны составы команд.



«Авангард»



Грубец (Демченко, Дианов);

Шарипзянов — Береглазов, Толчинский — Найт — Грицюк;

Сведберг — Готовец, Цегларик — Прохоркин — Сошников;

Емелин — Чистяков, Якупов — Семёнов — Телегин;

Давыдов — Комаров, Дедунов — Каблуков — Жарков.



«Ак Барс»



Билялов (Бобков);

Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Воронков;

Юдин — Журавлёв, Дыняк — Уил — Петров;

Лямкин — Адамчук, Лукоянов— Сафонов — Зарипов;

Рукавишников, Глухов — Бурмистров — Коваленко — Кателевский.



Счёт в серии — 2-0 в пользу омичей.