Судьи отменили гол «Салавата» в овертайме, Панин получил 5+20

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь» местная «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда плей-офф. По окончании первого овертайма встречи счёт в матче равный – 1:1.



В концовке первой дополнительной 20-минутки «Салават Юлаев» забросил победную шайбу, которая была отменена после видеопросмотра. Ранее капитан уфимцев Григорий Панин сыграл жёстко против защитника «Сибири» Дениса Бодрова, ударив ему в голову. Судьи отменили гол, а также Панин получил штраф 5+20 минут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, на 24-й минуте встречи Егор Аланов вывел хозяев вперёд, а на 44-й минуте при игре в меньшинстве «Салават Юлаев» сравнял счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий Виктор Тихонов.