Лямся — об 1:2 с «Сибирью»: получилась настоящая битва на льду. Игрой ребят доволен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Сибирью» (1:2, ОТ).



«Настоящая битва на льду сегодня получилась. Было понятно, что чем дальше матч будет заходить в овертаймы, тем вероятнее, что всё решит какая-нибудь маленькая ошибка. Так и получилось – наша небольшая ошибка привела к поражению. Что касается игры, то нам нужно подтянуть большинство, это ключевой момент всего плей-офф. Сегодня у нас были шансы, чтобы победить. Необходимо поддерживать на том же уровне игру в меньшинстве и в обороне, но игру в большинстве стоит улучшить.



Силовой Панина? Сам момент не могу описать, потому что с угла не было видно. Если говорить в целом, то понятно, что в плей-офф все бьются на каждом участке льда, такие моменты могут происходить. Но сам момент я детально не видел. Удаление Тихонова? Мы постараемся провести работу, чтобы больше не совершать невынужденных удалений.



Игрой наших парней доволен, для многих наших молодых ребят это первый опыт таких матчей. Звено Кадейкина должно стать новым лидирующим звеном. Но игрой ребят сегодня доволен. Не будем забывать, что команда из-за последних событий претерпела серьёзные изменения, нужно некоторое время, чтобы команда стала играть так, как надо.



В первую секунду после силового на Пустозёрове все напугались, я в том числе. Что момент с Бодровым, что с Пустозёровым – это отражение того, что все бьются и полностью отдаются в каждом моменте», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.