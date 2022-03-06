«Была борьба характеров. Мы дотерпели, вытерпели». Ахияров — о матче с «Салаватом»

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров подвёл итоги победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1, ОТ).



«Первый матч в карьере в плей-офф, первая победа — и над родной командой? Мне, если честно, без разницы над родной командой или нет. Просто приятно начинать дебют свой в плей-офф с победы. Через контрольные матчи я как раз и набрал форму. Картинка игры какая-то появилась. Выпал шанс — я воспользовался.



Как выглядел момент столкновения Бодрова и Панина? В моём понимании момент не был страшным. Просто хотелось за Бодрова вступиться, это нормально. Каждый должен вступаться за партнёра. Но получилось как получилось. Честно скажу, не совсем было оправдано моё удаление. Потому что команда могла играть в большинстве целых пять минут. Но три минуты тоже неплохо.



Я был уверен, что гол отменят. Эта картинка произошла прямо перед моими глазами. Я видел, как Панин въехал в Бодрова. Если бы там был момент 50 на 50, я просто играл бы дальше в хоккей и не выяснял бы отношения. Бодров вышел в третьем овертайме? Мужик, больше слов нет.



За счёт чего «Сибирь» оказалась сильнее «Салавата»? Тут была борьба характеров. Такая длинная игра, мы дотерпели, вытерпели. Болельщики здесь самые лучше, за счёт них, они нас мотивировали, двигали вперёд.Что удалось «Сибири» изменить после второго матча? Играли мы так же, просто нам отступать некуда. И все свои силы отдавали на поле. Проявили характер.



Подстроились под звено Кадейкина? Не согласен. Мы со всеми звеньями играем по игре. Нам без разницы: выходят молодые или звено опытных игроков. Мы просто играем в хоккей», — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.