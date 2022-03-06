Мартемьянов: игра «Сибири» и «Салавата» не звенела, ничего страшного, главное — результат

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1, ОТ) в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



«Не могу сказать, будет ли ротация нападающих, это закрытая информация. Сопернику информацию не будем давать. Может, будет, может, не будет.



Игра не звенела, как в плей-офф? Так третий матч уже с ними играем, привыкли. И им уже тоже, может, поднадоели. Ничего страшного в этом нет, звенела, не звенела, главное – результат. Напряжение было колоссальным, игроки обеих команд ответственно подходили к игре, накал был серьёзный. А то, что было меньше драк и стычек, то это всё в первых двух матчах прошло. Это будет продолжаться, хоккей – дело серьёзное. Мне содержание матча, игра на результат понравилась.



Ахияров в контрольных матчах играл довольно уверенно, грубых ошибок не допускал и был нашим ближайшим резервом. Сейчас неплохо сыграл. Это не невынужденно, он у нас в обойме. Не считаю короткую скамейку в линии защиты проблемой. Я тоже был защитником. Чем больше играешь, тем проще и правильнее принимаешь решения. Надеюсь, это случится с нашими защитниками», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.